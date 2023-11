M&G lance un ELTIF pour élargir l’accès au crédit privé

(AOF) - M&G Investments annonce le lancement de son premier fonds européen d’investissement de long terme (ELTIF), la stratégie M&G Corporate Credit Opportunities. Lancée par la division Marchés privés de M&G, cette stratégie, dotée d’un encours de 500 millions d’euros au moment de son lancement, cible les meilleures opportunités disponibles dans l’univers du marché du crédit privé. Le fonds sera géré par l’équipe Crédit privé de M&G, qui investit dans ce secteur depuis 1999.

Catherine Ross, Responsable du Crédit privé chez M&G, déclare : "Étant donné l'incertitude persistante autour des taux d'intérêt et de l'inflation, le crédit privé représente une source attractive de rendements à taux variables, stables et décorrélés. La forte croissance du capital-investissement au cours de la dernière décennie a démocratisé cette classe d'actif de niche et fait évoluer la profondeur et la diversité du marché du crédit aux entreprises. Dans le secteur du crédit privé, les rendements peuvent sembler particulièrement attrayants, mais l'évolution rapide des taux d'intérêt a des répercussions directes sur les bilans des entreprises. Il est donc essentiel de faire preuve de sélectivité et de posséder une solide expérience sur ce marché afin de pouvoir distinguer les gagnants des perdants".