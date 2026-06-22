M&G lance sa stratégie value mondiale en Europe

M&G Investments vient de lancer le M&G (Lux) Global Strategic Value Fund, ouvrant aux investisseurs européens l’accès à sa stratégie value mondiale.

Le fonds est investi dans un portefeuille diversifié d’actions couvrant différents secteurs et capitalisations boursières. Il s’appuie sur la même approche d’investissement éprouvée que la stratégie M&G Global Strategic Value, déjà accessible aux investisseurs britanniques via une structure britannique OEIC (Open-ended investment companies), et bénéficie de la gestion de la même équipe d’investissement, constituée en 2008.

La stratégie cible des entreprises sous-évaluées dont M&G estime que le cours de l’action présente un potentiel de redressement à moyen et long terme.

Le fonds est géré par Shane Kelly, avec le soutien des cogérants Richard Halle et Dan White. Il vient compléter la gamme de stratégies value de M&G, qui représente 13,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Laurence Marchal