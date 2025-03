M&G lance le fonds China Corporate Bond

M&G annonce le lancement du M&G (Lux) China Corporate Bond Fund, qui permet d’investir sur le marché chinois des obligations d’entreprises onshore, « à un moment où les investisseurs internationaux recherchent de nouvelles opportunités de diversification » dans l’obligataire.

Ce fonds, lancé le 19 février 2025, vise à générer un rendement total supérieur à celui du marché des obligations d’entreprises chinoises sur une période de trois ans, tout en appliquant les critères ESG.

« La politique monétaire de la Chine divergeant de celle des principales économies développées, le fonds cherche à saisir les opportunités de valeur relative, en combinant croissance du capital et revenus, tout en élargissant l’accès des investisseurs au marché dynamique du crédit chinois » , explique M&G dans son communiqué.

Le M&G (Lux) China Corporate Bond Fund « sera alloué de manière active sur de la dette d’entreprise de haute qualité, y compris des entreprises d’Etat (SOE) et des véhicules de financement des collectivités locales (LGFV), tout en conservant la flexibilité d’investir jusqu'à 50?% sur des obligations libellées en [dollars américains] émises par des entités chinoises » , précise M&G.

Il sera géré par William Xin, basé à Singapour, qui dispose de plus de vingt ans d’expérience sur le marché du crédit chinois. Celui-ci sera soutenu par l'équipe Asian Fixed Income de M&G, basée à Singapour et qui gérait près de 10 milliards de dollars d’actifs dans la région au 31 décembre 2024, et pourra aussi s’appuyer sur la recherche et l’analyse crédit de M&G au Royaume-Uni, en Europe et aux Etats-Unis.

Ce fonds, domicilié au Luxembourg et libellé en dollars américains, est classé Article 8 du règlement SFDR. Il est structuré comme une SICAV et accessible aux investisseurs institutionnels et intermédiés en Europe, précise M&G.

Au 30 juin 2024, M&G gérait 173,3 milliards de dollars sur des stratégies obligataires à travers le monde, sur la dette de qualité investissement, le haut rendement et les marchés émergents.

L'Agefi