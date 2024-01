M&G: Kelly Hébert nommée directrice générale France

(AOF) - M&G Investments a annoncé la nomination de Kelly Hébert en tant que directrice générale France, en remplacement de Brice Anger, en plus de ses responsabilités actuelles de direction en Belgique et au Luxembourg. Entrée chez M&G en 2014, elle est depuis 2018, directrice générale Belgique et Luxembourg, et directrice adjointe pour la France depuis 2021. Kelly Hébert sera en charge de poursuivre la croissance des activités en France, un marché prioritaire pour M&G qui cherche à renforcer sa présence sur les marchés wholesale et institutionnels.