M&G Investments va acquérir 70% de P Capital Partners

(AOF) - M&G Investments annonce avoir conclu un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire de P Capital Partners (PCP). Fondée en 2002, PCP est spécialisée dans la mise en place de solutions de financement sur mesure aux entreprises de taille moyenne "qui rencontrent souvent des difficultés pour obtenir des prêts par les canaux traditionnels et qui ne souhaitent pas nécessairement vendre des participations pour alimenter leur croissance", précise un communiqué.

Depuis une dizaine d'années, PCP propose aussi des prêts liés au développement durable.

Basée à Stockholm avec une équipe de 45 personnes, PCP a levé environ 7 milliards d'euros depuis sa création. M&G va acquérir 70 % de PCP tandis que ses dirigeants conserveront le reste du capital à l'issue de la transaction. L'accord avec M&G n'entraînera aucun changement dans l'équipe de direction ni dans les stratégies d'investissement de PCP.

Joseph Pinto, directeur général de M&G Investments a déclaré : " Cette acquisition d'une participation majoritaire dans P Capital Partners s'inscrit dans notre stratégie de croissance sur les marchés privés où nous avons l'ambition de devenir le leader européen. Les compétences de P Capital Partners dans le crédit privé non sponsorisé et ses 20 ans d'expérience permettront à nos clients d'accéder à une gamme plus large d'offres variées et d'améliorer notre capacité à mieux servir nos clients. Associée à notre taille et à notre réseau de distribution, cette combinaison est puissante, très efficace et distinctive. "

PCP intègrera l'activité des marchés privés de M&G Investments (86 milliards d'euros sous gestion), et viendra ainsi compléter ses équipes de crédit privé et de crédit structuré qui représentent 23 milliards d'euros.

La transaction devrait être finalisée mi-2025, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.