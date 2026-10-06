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M&G Investments recrute un responsable distribution chez Keren Finance
information fournie par Agefi Asset Management 06/10/2026 à 08:00

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M&G Investments (M&G) vient de recruter Cyprian Gendry au poste de responsable distribution au sein de son équipe de distribution en France, annonce la société ce 30 septembre.

L’intéressé rejoint M&G après avoir exercé chez Keren Finance, où il était en charge du développement commercial auprès de la clientèle intermédiée en France, en Belgique et au Luxembourg. Il a auparavant occupé différentes fonctions chez HSBC Private Banking, BNP Paribas Securities Services et Rothschild & Co Asset Management.

Basé à Paris, Cyprian Gendry rejoint une équipe de quatre personnes dédiée au marché français, sous la responsabilité d’Adrien Barbanchon, directeur commercial distribution pour la France. Il sera chargé de renforcer les relations avec les conseillers en gestion de patrimoine, les plateformes d’assurance, les banques privées et les réseaux bancaires, avec une couverture prioritaire du nord-ouest de la France. Il contribuera également au développement de solutions d’investissement répondant aux besoins de ces partenaires, tant sur les marchés cotés que sur les marchés privés.

À fin juin 2026, M&G Investments gérait plus de 7 milliards d’euros d’actifs pour le compte de clients français. Le groupe réunit aujourd’hui environ 45 collaborateurs à Paris.

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