M&G Investments : premier closing de son dernier millésime de fonds de dette immobilière

(AOF) - M&G Investments annonce le premier closing de son dernier millésime de fonds de dette immobilière avec 350 millions de livres sterling de capitaux provenant de clients. Ces capitaux vont être alloués à des prêts immobiliers à travers l’Europe, émis par l’équipe Real Estate Finance de M&G. Les nouveaux fonds se sont vu allouer des investissements de 200 millions de livres sterling de LGPS Central Limited, de 100 millions de livres sterling du Prudential With Profits Fund et de 25 millions de livres sterling de l'un des assureurs les plus importants du Royaume-Uni.

Au cours des 18 prochains mois, M&G lèvera d'autres capitaux pour ces fonds et des mandats dédiés auprès d'investisseurs institutionnels internationaux à la recherche des performances à deux chiffres offertes par la dette immobilière en Europe.