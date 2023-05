M&G Investments : les scénarios pour les Eurobonds turcs après les élections

Enfin, dans l'hypothèse d'une situation partagée (un camp remportant la présidence et l'autre le parlement), ou si l'un des camps refusait de reconnaître les résultats officiels, le gestionnaire d'actifs pense que nous pourrions assister à une période d'incertitude politique prolongée et significative, ce qui constituerait le pire des scénarios pour les Eurobonds turcs.

De plus, un mouvement de ventes important n'est pas, selon lui, à exclure par la suite, dans le cas où la nouvelle administration ne parviendrait pas à démanteler habilement le réseau complexe de réglementations gouvernementales en place. La même chose pourrait se produire si elles découvraient des déformations importantes dans les statistiques macroéconomiques turques. Ce qui impliquerait une situation plus grave que ce que l'on suppose actuellement.

Dans le cas où l'opposition remporterait à la fois présidence et parlement, le changement radical de politique pourrait encourager les investisseurs, mais prévient Eldar Vakhitov, la surperformance des Eurobonds turcs serait limitée, à cause de valorisations déjà assez élevées.

(AOF) - « La trajectoire des Eurobonds turcs après le scrutin est très incertaine, et dépendante des résultats des élections », prévient Eldar Vakhitov, Analyste dette émergente chez M&G Investments. Si Erdogan venait à remporter la présidence et sa coalition maintenait la majorité au parlement, les politiques peu orthodoxes à l'origine des problèmes économiques actuels devraient continuer.

