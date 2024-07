M&G Investments : Andrew Chorlton remplace Jim Leaviss

(AOF) - M&G Investments a annoncé la nomination d’Andrew Chorlton au poste de directeur des investissements (CIO) de sa division des fonds obligataires (160 milliards d’euros sous gestion) en remplacement de Jim Leaviss. Ce dernier a décidé de quitter le gestionnaire d’actifs pour se consacrer à ses projets personnels dans le domaine universitaire, après une carrière de 27 ans au sein de la société.

Actuellement directeur des fonds obligataires chez Schroders, ainsi que membre du comité de direction de la société, il rejoindra l'entreprise dans le courant de l'année et sera sous la responsabilité de Joseph Pinto, CEO de M&G Investments.

Andrew Chorlton dispose de plus de 25 ans d'expérience sur le marché des fonds obligataires et a dirigé des équipes de gérants expérimentés et performants. Il possède une expérience directe de gestion de stratégies obligataires mondiales, de stratégies multisectorielles américaines et de stratégies de crédit, tant en Europe qu'aux États-Unis.