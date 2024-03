M&G investit 150 millions d’euros dans l’agriculture régénératrice

M&G a réalisé un investissement de 150 millions d’euros dans le Fonds européen d’agriculture durable Regenerate géré par Regenerate Asset Management, spécialisé en impact sur le climat.

Fondé en 2019, Regenerate Asset Management a pour mission de faire évoluer l’agriculture vers des écosystèmes durables et naturels qui ont un impact positif sur les populations et la planète. Le fonds de Regenerate est le premier en Europe à viser un impact positif à long terme sur le climat tout en proposant à ses clients une exposition à une classe d’actifs susceptible d’offrir de la diversification, du rendement et une protection contre l’inflation, selon un communiqué. Il vise 250 millions d’euros.

L’investissement de M&G s’inscrit dans le cadre de sa stratégie Catalyst, lancée en 2021, destinée aux particuliers et qui vise des entreprises jugées innovantes et engagées, souvent négligées par les financements institutionnels.

Le Fonds européen pour l’agriculture durable de Regenerate investira 40 millions d’euros dans le développement d’une entreprise portugaise de myrtilles, Regen Blue. L’investissement permettra aux deux exploitations actuelles de Regen Blue d'étendre leur approche aux pratiques régénératrices, d’améliorer la santé des sols et la biodiversité, tout en permettant à l’entreprise de contribuer à la croissance économique de ses communautés locales.

Les futurs investissements du Fonds se concentreront sur la mise en place d’un réseau de fermes régénératrices à travers l’Europe afin de tirer parti de la demande croissante pour d’autres formes de produits durables.

Laurence Marchal