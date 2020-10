M&G crée un pôle gestion de fortune de 28Md£

(NEWSManagers.com) - M&G va créer un nouveau département dédié à la gestion de fortune, appelé M&G Wealth Management. Il regroupera Ascentric, la plate-forme acquise à Royal London en septembre, Prudential Financial Planning, The Advice Partnership (TAP) et l' activité de fonds M&G Direct.

Les encours de ce nouveau pôle totalisent 28 milliards de livres. David Montgomery, anciennement COO clients et distribution de M&G, en a été nommé managing director.

" La création de ce nouveau département s' inscrit dans le cadre de notre stratégie d' expansion de notre offre de services aux conseillers, leurs clients et notre base de clientèle au Royaume-Uni " , explique David Macmillan, directeur de la clientèle et de la distribution de M&G.