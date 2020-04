Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M&A-Centerview ouvre un bureau à Paris dirigé par Matthieu Pigasse Reuters • 08/04/2020 à 15:32









par Gwénaëlle Barzic et Maya Nikolaeva PARIS, 8 avril (Reuters) - La banque d'affaires américaine Centerview Partners a officialisé mercredi l'ouverture d'un bureau à Paris et le recrutement de l'ex-banquier vedette de Lazard LAZ.N Matthieu Pigasse pour conduire l'expansion de la franchise en Europe. Cette annonce, qui faisait l'objet de spéculations depuis plusieurs mois, intervient au moment où les entreprises européennes sont confrontées à la crise économique et sanitaire sans précédent provoquée par l'épidémie de coronavirus. "Malgré les défis actuels, nous sommes convaincus de la résilience des entreprises françaises et européennes et de leur capacité à contribuer de manière essentielle à la reprise économique mondiale", déclare Blair Effron, co-fondateur de Centerview, cité dans un communiqué. Il s'agit du premier bureau en Europe continentale pour la banque qui a également des équipes à Londres, San Francisco, Palo Alto et Chicago. Pour le chapeauter, la banque a recruté le français Matthieu Pigasse, 51 ans, qui a quitté la banque d'affaires Lazard en octobre dernier après y avoir passé 17 ans. "En tant que dirigeant et banquier de référence, Matthieu est la bonne personne pour diriger notre bureau", souligne Robert Pruzan, qui a co-fondé Centerview avec Blair Effron en 2006. Centerview a également recruté Nicolas Constant et Pierre Pasqual, tous les deux issus de Lazard, ainsi qu'une "douzaine d'autres banquiers" dont l'identité n'a pas été communiquée à ce stade. La banque américaine, spécialisée entre autres dans le conseil en fusions-acquisitions et les restructurations d'entreprise, n'a pas renoncé à ses projets d'expansion alors que les fusions acquisitions ont reculé à leur niveau le plus bas depuis 2016 au niveau mondial au premier trimestre, selon des données de Refinitiv. Les acteurs du secteur s'attendent à ce que l'activité des mois à venir soit dominée par des plans de sauvetage, des restructurations et des nationalisations. Reuters avait rapporté fin janvier que la banque d'affaires avait trouvé des bureaux dans l'ouest de Paris et approchait des banquiers, dont Matthieu Pigasse, afin d'établir une deuxième base européenne en dehors de Londres. (Avec Pamela Barbaglia, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées MEDIAWAN Euronext Paris +4.85% LAZARD RG-A NYSE +1.51%