Lyxor se lance dans le conseil sur les hedge funds aux Etats-Unis

(NEWSManagers.com) - Lyxor Americas, la filiale de Lyxor Asset Management aux Etats-Unis, a promu Kunjal Shah au poste de responsable des investissements pour sa nouvelle activité locale de conseil sur le segment des hedge funds, dont il assurera le développement.

Kunjal Shah, qui a rejoint Lyxor Americas en 2014, était jusqu'alors responsable de la recherche hedge funds de la firme. La nouvelle activité de Lyxor Americas englobe la recherche, la due diligence et la gestion de portefeuille consacrée aux hedge funds et aide les clients dans leur allocation aux stratégies alternatives.

Avant de travailler chez Lyxor Americas, Kunjal Shah était un associé et directeur d'Arden Asset Management, racheté en 2015 par Aberdeen AM. Il a également occupé plusieurs rôles en lien avec la sélection et la recherche de hedge funds chez Deutsche Bank et Goldman Sachs.