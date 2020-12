Lyxor AM lance une stratégie durable avec Bridgewater

(NEWSManagers.com) - Lyxor Asset Management s' est associé avec Bridgewater Associates, la société de Ray Dalio, pour lancer une stratégie durable multi-classes d' actifs. La stratégie s' appuiera sur le processus de recherche systématique de Bridgewater pour évaluer et sélectionner des actifs cotés alignés aux objectifs de développement durable des Nations Unies et utilisera l' ingénierie de portefeuille de son cadre d' allocation d' actifs " All Weather " (tout terrain).

La nouvelle stratégie doit être lancée en mars 2021 et sera accessible dans le cadre d' un format Ucits. Elle sera géreé par Lyxor et déléguée à Bridgewater. Lyxor travaille déjà avec Bridgewater depuis 15 ans.