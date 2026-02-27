Lyten déclare que les transactions dans le secteur automobile prendront du temps alors qu'il reprend les actifs de Northvolt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Lyten finalise l'acquisition de Northvolt après un retard de quatre mois

*

Vise à fabriquer des cellules lithium-ion pour sa société BESS au second semestre 2026

*

Vise initialement les marchés du stockage d'énergie, des centres de données et de la défense

(Remaniement avec interview des dirigeants) par Marie Mannes

Lyten ciblera dans un premier temps des marchés tels que le stockage d'énergie et les centres de données, car il lui faudra du temps avant de pouvoir fournir les constructeurs automobiles, a déclaré vendredi à Reuters la startup spécialisée dans les batteries, alors qu'elle a finalisé le rachat des actifs suédois de Northvolt, qui a fait faillite.

Lyten , un développeur de batteries lithium-soufre basé dans la Silicon Valley, a ravivé les espoirs d'indépendance de l'Europe en matière de batteries l'année dernière en rachetant les actifs de Northvolt - autrefois considérés comme la meilleure chance de la région de concurrencer les grands fabricants chinois de batteries pour véhicules électriques.

L'entreprise a pour objectif de commencer à produire des cellules lithium-ion commerciales au cours du second semestre 2026 dans une usine à Skelleftea, en Suède. Les cellules alimenteront son entreprise de stockage d'énergie par batterie à Gdansk, en Pologne, qu'elle a également rachetée à la suite de la faillite de Northvolt.

Les principaux clients de Northvolt étaient Volkswagen

VOWG.DE , BMW et Volvo Cars, , mais Keith Norman, directeur du développement durable et du marketing de Lyten, a déclaré que la reconquête des constructeurs automobiles prendrait du temps.

"C'est un marché merveilleux, mais c'est un marché très difficile à pénétrer parce que cela prend du temps, à juste titre", a-t-il déclaré. "Ils ont besoin de cohérence, ce qui nécessite de passer beaucoup de temps à les tester, à les valider et à travailler avec eux."

La qualification automobile peut prendre des années, mais M. Norman espère que le processus ira plus vite car les anciens clients de Northvolt connaissent déjà les cellules.

Pour l'instant, l'entreprise vise des secteurs tels que le stockage de l'énergie des batteries, les centres de données et la défense.

"Certains des autres marchés que nous envisageons... nous pouvons mettre les cellules entre les mains des clients dans des quantités commerciales à grande échelle beaucoup plus rapidement. C'est ainsi que nous envisageons d'équilibrer l'orientation de l'usine", a déclaré M. Norman.

Il a ajouté que Lyten prévoyait d'embaucher plus de 600 personnes dans les mois à venir.

Le constructeur de camions Scania, ancien client et partenaire proche de Northvolt, , a déclaré qu'il était encore trop tôt pour dire s'il passerait des commandes à Lyten.

Lyten a également déclaré avoir vendu un site de centre de données à Skelleftea à EdgeConneX, une société de portefeuille d'EQT.

La finalisation de la transaction a été retardée par rapport au calendrier initial de la mi-octobre. Lyten a déclaré vendredi que l'achat avait été financé par des investissements d'investisseurs européens et américains, ainsi que par des capitaux provenant de la transaction avec EdgeConneX.