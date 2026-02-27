Lyten conclut l'acquisition des actifs suédois du fabricant de batteries en faillite Northvolt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Lyten finalise l'acquisition de Northvolt après un retard de quatre mois

*

Vise à fabriquer des cellules lithium-ion pour sa société BESS au second semestre 2026

*

Prévoit d'embaucher plus de 600 personnes dans les 12 mois à venir

*

Vente d'un site de centre de données à EdgeConneX d'EQT

(Plus de détails, plus de contexte)

Lyten a achevé l'acquisition prévue de longue date des actifs suédois du fabricant de batteries en faillite Northvolt, environ quatre mois plus tard que prévu, a déclaré la startup vendredi, ajoutant qu'elle avait vendu un site de centre de données pour aider à financer l'opération.

Lyten , un développeur de batteries lithium-soufre basé dans la Silicon Valley, a déclaré l'année dernière qu'il achèterait les actifs de Northvolt , offrant ainsi une bouée de sauvetage à la future production européenne de batteries.

L'entreprise a déclaré qu'elle redémarrerait la production à l'usine de batteries de Skelleftea, en Suède, et qu'elle visait à produire des cellules lithium-ion commerciales au cours du second semestre de 2026. Les cellules alimenteront sa société de stockage d'énergie par batteries à Gdansk, en Pologne, qu'elle a également achetée dans le cadre de la faillite de Northvolt.

"La transaction ayant été clôturée, nous sommes ravis de relancer la production et d'entamer la montée en puissance en Suède, ligne de production par ligne de production", a déclaré Matthias Arleth, directeur général de Lyten Sweden.

Bien que Lyten n'ait pas encore annoncé la signature de commandes de clients externes, elle a déclaré qu'elle espérait regagner la confiance des anciens clients de Northvolt, tels que Volkswagen, BMW et le constructeur de camions Scania, en prouvant qu'elle pouvait fournir des cellules de batterie de manière cohérente, à la qualité et à l'échelle requises .

L'entreprise prévoit d'embaucher plus de 600 personnes dans les 12 mois à venir.

L'accord ravive les espoirs d'indépendance des batteries européennes après que Northvolt - le rival potentiel du continent face aux grands fabricants chinois de batteries pour véhiculesélectriques - a déposé son bilan l'année dernière, l'une des plus importantes faillites d'entreprise en Suède et le catalyseur d'une recherche effrénée d'un acheteur.

Lyten a également déclaré avoir vendu un site de centre de données à Skelleftea à EdgeConneX, une société de portefeuille d'EQT.

La finalisation dela transaction a été retardée par rapport au calendrier initial de la mi-octobre. Lyten a déclaré vendredi que l'achat avait été financé par des investissements d'investisseurs européens et américains , ainsi que par des capitaux provenant de la transaction avec EdgeConneX.