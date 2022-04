Lysogene signe un accord exclusif de licence mondiale avec Yeda, l’entité commerciale du Weizmann Institute of Science, pour un candidat médicament de thérapie génique dans le traitement des maladies de Gaucher et de Parkinson associées à des mutations du gène GBA1

Pour recevoir toute l'information financière de Lysogene en temps réel, faites-en la demande par mail à lysogene@newcap.eu



Lysogene (FR0013233475 – LYS), Société biopharmaceutique de phase 3 s’appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce aujourd'hui qu'elle a exercé son option pour prendre une licence exclusive mondiale auprès de Yeda Research and Development Co Ltd, l’entité commerciale du Weizmann Institute of Science, sur le développement et la commercialisation d'un candidat médicament de thérapie génique dans le traitement de la maladie de Gaucher neuronopathique et de la maladie de Parkinson (PD) associées à des mutations du gène GBA1.