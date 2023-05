Lysogène: audience le 23 mai sur une possible liquidation judiciaire

(AOF) - Lysogène annonce que l’audience lors de laquelle le Tribunal de Commerce de Nanterre devra se prononcer sur les suites à donner à la procédure de redressement dont elle fait l’objet, et sur la possible ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, se tiendra le 23 mai 2023. Cette biotech s’appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC) a annoncé le 14 avril qu’aucune offre de reprise n’a été déposée avant la date limite, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 janvier 2023.

Dans ce contexte, Lysogène indique qu'elle n'est pas en mesure de publier de document d'enregistrement universel portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2022. Elle précise que la cotation de ses actions reste suspendue et qu'en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, elle adressera une demande de radiation à Euronext.

