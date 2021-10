Lysogene annonce une présentation de son programme LYS- GM101 à l’occasion de L’ESGCT 2021

Pour recevoir toute l'information financière de Lysogene en temps réel, faites-en la demande par mail à lysogene@newcap.eu



Lysogene (FR0013233475 – LYS), société biopharmaceutique de phase 3 s’appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce aujourd'hui qu’elle fera une présentation orale à l’occasion de la conférence annuelle virtuelle de l’ESGCT 2021 sur son candidat-médicament de thérapie génique LYS-GM101 dans la gangliosidose à GM1.



« Ces résultats précliniques démontrent que LYS-GM101 a été capable de corriger la pathologie dans le modèle murin et félin de la maladie et d’obtenir une expression et une distribution à la fois forte et étendue du transgène dans le système nerveux central (SNC) des primates non humains après administration intracisternale. En extrapolant ces résultats précliniques à l’humain, il est raisonnable de penser que LYS-GM101 permettrait de rétablir une activité enzymatique suffisante dans le SNC des patients pour avoir un impact positif significatif sur la progression de la maladie » déclare Dr Michaël Hocquemiller.