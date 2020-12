Lysogene annonce une évolution de l'organisation de KGA, actionnaire minoritaire de Lysogène

Pour recevoir toute l'information financière de Lysogene en temps réel, faites-en la demande par mail à lysogene@newcap.eu



Lysogene (FR0013233475 - LYS), société biopharmaceutique de phase 3 s'appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce un changement de la gouvernance et du contrôle de KGA, société codétenue par Karen Aiach et qui possède actuellement environ 6% du capital de Lysogène.



Dans le cadre d'une réorganisation de son patrimoine personnel, Karen Aiach, fondatrice et Présidente Directrice Générale de Lysogene, a en effet démissionné de ses fonctions de Présidente de KGA et procédé à une cession de titres de KGA, dont elle ne détient désormais plus le contrôle conjoint.



Ces changements répondent à des considérations purement familiales et patrimoniales, non spécifiques à la participation détenue dans Lysogène. Ils sont, par ailleurs, sans impact sur la participation que Karen Aiach détient directement dans le capital de Lysogene.



Karen Aiach confirme que KGA continuera à accompagner Lysogene. Elle réaffirme par ailleurs sa détermination à exercer ses fonctions au sein de la société et rester pleinement focalisée sur ses missions

au sein de Lysogene.