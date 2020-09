Lysogene annonce ses résultats semestriels 2020 et fait le point sur ses activités

Pour recevoir toute l'information financière de Lysogene en temps réel, faites-en la demande par mail à lysogene@newcap.eu



o Trésorerie de 23,8 M€ au 30 juin 2020, renforcée par une augmentation de capital de 7,7 M€ auprès d'OrbiMed et Sarepta, portant la visibilité financière au T4 2021

o Suivi des 19 patients traités dans l'étude de phase 2/3 (AAVance) évaluant LYS-SAF302 dans la MPS IIIA

o Recrutement à 50% des patients dans l'étude d'histoire naturelle par enregistrement vidéo de la gangliosidose à GM1 réalisée par Lysogene

o Collaboration avec Novasep étendue au développement et à la production de LYS-GM101 dans le traitement de la gangliosidose à GM1

o Signature d'un partenariat de recherche avec Yeda/le Weizmann Institute of Science dans le développement d'approches innovantes de thérapie génique AAV pour les maladies de Gaucher et de Parkinson



Lysogene (FR0013233475 - LYS), Société biopharmaceutique de phase 3 s'appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce aujourd'hui ses résultats semestriels 2020, arrêtés par le conseil d'administration du 24 septembre 2020. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes de la Société. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de la Société dans la section Investisseurs.