Lysogene annonce sa position de trésorerie au 30 septembre 2019

Pour recevoir toute l'information financière de Lysogene en temps réel, faites-en la demande par mail à lysogene@newcap.eu- Trésorerie et équivalents de trésorerie de 29,1 millions d'euros au 30 septembre 2019Lysogene (FR0013233475 - LYS), société biopharmaceutique pionnière de phase 3 spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce aujourd'hui sa position de trésorerie au 30 septembre 2019.Au 30 septembre 2019, la trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevaient à 29,1 millions d'euros1 (contre 33,2 millions d'euros au 30 juin 2019). Ce montant inclut les paiements effectués par Sarepta Therapeutics, Inc. à Lysogene en 2019 pour 18,7 millions de dollars (16,6 millions d'euros), relatifs au paiement d'étape et au remboursement des frais de développement liés au traitement du premier patient dans l'étude clinique de phase 2/3 (AAVance) évaluant LYS-SAF302 dans la MPS IIIA.« La consommation de trésorerie est conforme à nos attentes, et le partenariat stratégique signé avec Sarepta devrait nous permettre de financer l'intégralité du développement de notre actif principal » déclare Stéphane Durant des Aulnois, Directeur Financier de Lysogene.