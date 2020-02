Lysogene annonce des présentations à la 16ème édition de la conférence scientifique WORLDSymposiumTM

Pour recevoir toute l'information financière de Lysogene en temps réel, faites-en la demande par mail à lysogene@newcap.eu



PARIS - 11 février 2020 - Lysogene (FR0013233475 - LYS), société biopharmaceutique pionnière de phase 3 spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce sa participation à la 16ème édition de la conférence scientifique WORLDSymposiumTM, qui aura lieu du 10 au 13 février 2020 à Orlando, Floride, Etats-Unis.



Présentation : Phase 2-3 Gene Therapy Trial using Adeno-Associated Virus Vector for Patients with Mucopolysaccharidosis Type IIIA

? Orateur : Prof. Frits Wijburg, Amsterdam UMC (Universitair Medische Centra)

? Date : 12 février 2020

? Heure : 14h30 heure locale



Poster : PROVIDE : Video-based patient-reported outcomes for Sanfilippo syndrome: A new and innovative approach to record and measure disease hallmarks post-gene therapy

? Orateur : Dr. Cara O'Neill, Cure Sanfilippo Foundation, Etats-Unis

? Date : 11 février 2020

? Heure : 16h30 - 18h30 heure locale