Lysogene annonce des présentations à l'occasion de plusieurs conférences à venir

- Conférence virtuelle 2020 de l'American Society of Gene and Cell Therapy (ASGCT)

- Webinaire - Forum européen sur les bonnes pratiques cliniques (EFGCP)

- Conférence virtuelle 2020 sur la maladie de Tay-Sachs et maladies associées (NTSAD)



Lysogene (FR0013233475 - LYS), société biopharmaceutique de phase 3 s'appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce aujourd'hui une présentation orale à l'occasion de la 23ème conférence annuelle virtuelle de l'ASGCT ainsi que des présentations à l'occasion de la conférence EFGCP et de la conférence familiale NTSAD.