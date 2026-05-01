LyondellBasell table sur une amélioration de ses résultats au deuxième trimestre grâce à la hausse des marges dans le secteur pétrochimique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails issus de la conférence téléphonique aux paragraphes 3 et 9, met à jour les cours des actions) par Dharna Bafna

Le fabricant de produits pétrochimiques LyondellBasell LYB.N a déclaré vendredi qu'il prévoyait une amélioration séquentielle au deuxième trimestre, car le resserrement de l'offre mondiale et la hausse des prix dans le contexte du conflit au Moyen-Orient ont permis d'augmenter les marges dans la plupart de ses activités.

La société a indiqué que certaines usines de production avaient été touchées par le conflit au Moyen-Orient, tandis que d'autres, qui dépendaient des voies de transport passant par le détroit d'Ormuz, ont été confrontées à des goulets d'étranglement logistiques, à une hausse des coûts et à des délais de mise sur le marché plus longs, ce qui a entraîné une baisse des taux d'exploitation.

* Elle a ajouté que la baisse des exportations en provenance du Moyen-Orient et d'Asie, en particulier vers l'Europe, favorisait une hausse des marges sur les polymères, tandis que la demande à l'exportation et les prix liés au pétrole brut devraient entraîner une nouvelle augmentation des marges en Amérique du Nord.

* La société a enregistré un bénéfice ajusté de 49 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 20 cents, selon les données compilées par LSEG.

* Elle a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 7,2 milliards de dollars, manquant les estimations de 7,32 milliards de dollars.

* L'action LyondellBasell a clôturé en hausse de 1% à la mi-journée à la suite de la publication de ces résultats.

* La guerre au Moyen-Orient a accentué la courbe des coûts mondiaux pour l'industrie pétrochimique, a déclaré la société.

* « Nous tirons parti des coûts de livraison les plus bas grâce à nos actifs avantageux en Amérique du Nord et répercutons la hausse des coûts des matières premières en Europe afin de répondre de manière rentable à la demande locale », a déclaré le directeur général Peter Vanacker.

* La société a ajouté que 20% de la capacité mondiale d'éthylène, de polyéthylène et de polypropylène a été touchée par la guerre.

* Le bénéfice de base ajusté de la division Oléfines et Polyoléfines - Amériques a doublé par rapport au trimestre précédent, la baisse des coûts des matières premières et la hausse des prix des produits ayant stimulé les marges sur le polyéthylène, compensant ainsi les effets des tempêtes hivernales.

* LyondellBasell prévoit de maximiser les taux d'exploitation des oléfines et polyoléfines en Amérique du Nord et de porter ceux de l'unité O&P européenne à 80%.

* Elle prévoit de maintenir les taux de production des intermédiaires et des dérivés à 75%, cherchant à tirer parti de marges plus élevées grâce à une production à moindre coût et à une demande d'exportation plus forte.