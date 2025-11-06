Lyft s'envole grâce à de fortes prévisions de réservations pour le trimestre des fêtes de fin d'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de la société de covoiturage Lyft

LYFT.O augmentent de 6,4 % à 21,37 $ dans les échanges de pré-marché ** La société prévoit des réservations brutes au 4ème trimestre entre 5,01 et 5,13 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 4,98 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Freenow, son unité européenne récemment acquise, devrait ajouter 6 millions d'usagers d'ici 2026; les marchés américains ont généré ~70% de la croissance du T3

** Le nouveau partenariat avec United Airlines devrait stimuler les voyages d'affaires et les déplacements dans les aéroports

** Le directeur général déclare qu'une bonne partie de la croissance future proviendra des petites villes américaines et des villes universitaires

** La note moyenne de 49 analystes sur le titre est "hold"; PT médian à $21 - données compilées par LSEG

** L'action a progressé de 55,78 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture