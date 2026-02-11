Lyft s'effondre en raison d'une tempête hivernale et d'une concurrence plus rude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de Lyft LYFT.O , fournisseur de services de VTC, ont chuté de plus de 17% à 13,98 dollars avant la mise sur le marché, après que la société ait prévu un bénéfice de base ajusté inférieur aux attentes pour le premier trimestre, en raison de violentes tempêtes hivernales dans certaines régions des États-Unis.

** La société prévoit un bénéfice de base ajusté de 120 à 140 millions de dollars au premier trimestre, inférieur aux estimations de 139,4 millions de dollars

** Les réservations brutes du premier trimestre devraient se situer entre 4,86 milliards et 5 milliards de dollars, le point médian étant largement conforme à l'estimation de 4,95 milliards de dollars

** "Les résultats plus faibles que prévu de LYFT et ses prévisions renforcent les défis sous-jacents auxquels elle est confrontée alors qu'elle s'efforce de trouver des poches de croissance durable et rentable tout en concurrençant à la fois un acteur mondial plus important et multi-produits comme UBER", déclarent les analystes de Morgan Stanley dans une note

** Les faibles perspectives de la société éclipsent un quatrième trimestre solide, où les bénéfices de base ajustés ont dépassé les attentes

** Au moins cinq sociétés de courtage ont réduit leurs objectifs de cours pour l'action

** Quatorze des 49 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 33 comme "conservée" et deux comme "vendue" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 22 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, LYFT a baissé de 13 % à la dernière clôture