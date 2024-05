Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lyft: résultats solides et prévisions encourageantes information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 17:18









(CercleFinance.com) - Lyft grimpe de plus de 8% mercredi à la Bourse de New York après avoir fait état de résultats trimestriels jugés 'solides' et de perspectives considérées comme tout aussi 'encourageantes'.



Le spécialiste des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires en hausse de 28% pour le premier trimestre, à 1,3 milliard de dollars, contre un consensus de 1,2 milliard.



Son résultat opérationnel (Ebitda) ajusté - qui a plus que doublé pour atteindre 59,4 millions de dollars - dépasse lui aussi le consensus établi à 54 millions de dollars.



'Mais le point le plus important de la publication est peut-être le fait que le nombre de courses a atteint 188 millions, alors que nous visions 177 millions et le consensus 186 millions, ce qui apporte une nouvelle illustration selon laquelle le changement de stratégie en termes de prix porte ses fruits', soulignent les analystes d'UBS.



Pour le deuxième trimestre, Lyft a déclaré viser des facturations totales comprises entre quatre et 4,1 milliards de dollars, pour un Ebitda de 95 à 100 millions de dollars, des objectifs là encore supérieurs aux estimations du marché.



Après ces bonnes performances, bon nombre d'analystes disent attendre avec impatience la prochaine journée d'investisseurs du groupe de San Francisco, qui se tiendra le 6 juin.



D'après les professionnels, l'entreprise pourrait en dire plus sur l'évolution à venir de sa rentabilité et dévoilé des perspectives au-delà de l'horizon 2024.



Suite à cette publication qui tranche avec celle plus décevante de son rival Uber Technologies (-8%), le titre gagnait 8,8% mercredi en fin de matinée sur le Nasdaq.





