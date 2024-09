Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lyft: restructuration en vue, 1% des emplois supprimés information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Lyft a annoncé mercredi son intention de supprimer environ 1% de ses effectifs dans le cadre d'un programme de restructuration devant toucher ses activités dans les vélos et les trottinettes.



Le spécialiste des véhicules de transport avec chauffeur (VTC), qui cherche à réduire ses coûts, explique qu'il compte par ailleurs céder certains actifs appartenant à la branche.



Au titre de ces initiatives, le groupe de San Francisco prévoit de comptabiliser des charges comprises entre 34 et 46 millions de dollars, dont 32 à 42 millions d'euros doivent être liés aux seules cessions d'actifs.



Ces provisions devraient être enregistrées pour l'essentiel au cours du troisième trimestre, voire pour partie dans le courant du quatrième trimestre, précise-t-il dans un avis financier.



Dans le document, Lyft souligne toutefois que ces mesures devraient lui permettre d'améliorer son résultat opérationnel (Ebitda) ajusté d'environ 20 millions d'euros sur une base annualisée d'ici à la fin de l'exercice 2025.



L'entreprise ajoute que ses prévisions financières pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2024 demeurent, elles, inchangées.



La société avait douché le marché au début du mois d'août en présentant des objectifs jugés prudents par les analystes sur fond de montée en puissance de ses dépenses d'investissement.



Suite à ces annonces, l'action Lyft grimpait de presque 3% mercredi matin, alors que le Nasdaq affichait un rebond de 0,4%. Le titre perd encore 22% depuis le début de l'année.





