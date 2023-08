Lyft réduit ses pertes trimestrielles

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.

Coté perspectives, Lyft vise pour le troisième trimestre des revenus compris entre 1,13 et 1,15 milliards de dollars. Il table aussi sur un Ebitda ajusté entre 75 et 85 milliards de dollars.

(AOF) - Proposant un service de voitures de transport avec chauffeur, Lyft accuse une perte nette de 114,3 millions de dollars au second trimestre 2023 contre 187,6 millions de dollars au premier trimestre 2023. Sur ce trimestre, la marge de perte nette est de 11,2 % comparée à celle de 18,8 % au trimestre précédent. L'EBITDA ajusté s'élève à 41 millions de dollars contre 22,7 millions de dollars au premier trimestre. Son chiffre d'affaires à 1,021 milliard de dollars augmente de 3% en glissement annuel. Il reflète une forte hausse des trajets en covoiturage, en hausse de 18 % en glissement annuel.

