Lyft : les prévisions de réservations brutes inférieures aux attentes pour le 1er trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Lyft est attendu en baisse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé des réservations brutes inférieures aux estimations au premier trimestre. Elles sont comprises entre 4,05 et 4,20 milliards de dollars contre un consensus de 4,26 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de la plateforme de covoiturage au cours du quatrième trimestre a cependant atteint un niveau record, en hausse de 27 % à 1,6 milliard de dollars, un chiffre conforme aux estimations. La marge d'Ebitda du groupe a atteint 2,4% contre 1,6% en 2023.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.