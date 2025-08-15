Lyft: les cofondateurs quittent le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 15/08/2025 à 16:02









(Zonebourse.com) - Lyft a fait part jeudi soir de la décision de ses cofondateurs Logan Green et John Zimmer, respectivement président et vice-président du conseil d'administration, de quitter le conseil, marquant ainsi l'achèvement d'un plan de transition de deux ans.



Ils convertiront également toutes leurs actions de classe B en actions de classe A ce 15 août. Ensemble, ils détiendront ainsi environ 9,69 millions d'actions de classe A du groupe de véhicules de transport avec chauffeur (VTC).



Dans le cadre de la transition, Sean Aggarwal a été élu président du conseil d'administration, un poste qu'il avait déjà occupé de 2019 à 2023. Il est membre du conseil depuis 2016 et était administrateur indépendant principal depuis 2023.





Valeurs associées LYFT RG-A 15,5950 USD NASDAQ +6,67%