Lyft: léger bénéfice net engrangé au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 08:50









(CercleFinance.com) - Lyft publie un bénéfice net de 2,6 millions de dollars au titre des trois premiers mois de 2025, contre une perte de 31,5 millions un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA ajusté en progression de 79% en comparaison annuelle, à 106,5 millions.



Le groupe de véhicules de transport avec chauffeur (VTC) a ainsi amélioré sa marge d'un point à 2,6% pour des réservations brutes en croissance de 13% à 4,2 milliards de dollars, tandis que ses revenus ont augmenté de 14% à 1,5 milliard.



Pour son deuxième trimestre, Lyft table sur un EBITDA ajusté de l'ordre de 115 à 130 millions de dollars, soit une marge d'environ 2,6 à 2,8% pour des réservations brutes anticipées autour de 4,41 à 4,57 milliards (soit +10 à +14%).



Par ailleurs, son conseil d'administration a accru son autorisation de rachats d'actions à un nouveau total de 750 millions de dollars, dont 500 millions à utiliser dans les 12 prochains mois (et 200 millions au cours des trois prochains mois).





Valeurs associées LYFT RG-A 13,0000 USD NASDAQ +3,26%