Lyft glisse après avoir dévoilé un accord de dette convertible de 450 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions de Lyft LYFT.O ont baissé de 1,2 % avant le marché à 16,03 $ alors que l'entreprise de covoiturage cherche à lever des capitaux **LYFT, basée à San Francisco, Californie,annonce () une offre privée d'obligations convertibles de 450 millions de dollars (CBs) à échéance 2030

** La société prévoit d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris le fonds de roulement, les dépenses d'investissement et les acquisitions potentielles et les transactions stratégiques

** Elle prévoit également d'utiliser le produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour compenser la dilution, et de racheter jusqu'à 100 millions de dollars de ses actions à des acheteurs d'obligations convertibles

** La société a une capitalisation boursière d'environ 6,6 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Les actions de LYFT ont clôturé vendredi en hausse de 0,5 % à 16,22 $, en hausse de ~26 % depuis le début de l'année ** Le mois dernier, LYFT a affiché un manque à gagner trimestriel et a fourni des prévisions de réservations optimistes sur l'expansion européenne ** Sur 48 analystes couvrant LYFT, la recommandation est de 15 "achat fort" ou "achat", 32 "maintien" et 1 "vente"; le PT médian est de 16 $ - données LSEG