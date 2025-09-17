 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lyft bondit après un partenariat avec Waymo
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 16:42

Lyft bondit mercredi matin à la Bourse de New York suite à l'annonce d'un partenariat entre le spécialiste américain des VTC et Waymo, propriété d'Alphabet, la maison mère de Google, concernant la mise en place d'un projet de taxis autonomes à Nashville l'an prochain.

A 10h30, l'action Lyft gagne 14,5%, au plus haut depuis 2022, alors que le Nasdaq recule de 0,4%.

Aux termes de cet accord de collaboration, la filiale Flexdrive de Lyft assurera la gestion complète de la flotte, incluant l'entretien des véhicules, les infrastructures et les opérations des dépôts.

C'est Lyft qui déploiera également le réseau de recharge et les capacités de maintenance du projet.

Il est prévu que les usagers pourront d'abord réserver les véhicules via l'application Waymo, avant une intégration progressive à la plateforme de Lyft.


