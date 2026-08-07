Lyft affiche des réservations record, mais des promotions accrues entraînent un bénéfice inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Prévoit des réservations brutes comprises entre 5,5 et 5,67 milliards de dollars pour le troisième trimestre

* Les réservations brutes ont atteint le chiffre record de 5,50 milliards de dollars au deuxième trimestre

* Les dépenses marketing ont augmenté de 68 % en raison des mesures incitatives et des programmes de fidélité

(Réécriture des paragraphes 1 et 2, ajout de détails au paragraphe 3) par Akash Sriram

Jeudi, Lyft LYFT.O a dépassé les estimations de chiffre d’affaires des analystes pour le deuxième trimestre, la forte augmentation du nombre d’usagers et de trajets ayant propulsé les réservations à un niveau record, même si l’augmentation des dépenses promotionnelles a empêché le résultat net d’atteindre les prévisions.

Le prestataire de services de VTC a intensifié ses dépenses en matière d’incitations et de programmes de fidélité afin d’attirer et de fidéliser ses clients, et de soutenir sa croissance.

"Les investissements marketing concernent essentiellement le marketing traditionnel, mais c’est également la ligne de notre compte de résultat où nous comptabilisons les incitations destinées aux usagers; ce que vous constatez donc, c’est en réalité une augmentation, d’une année sur l’autre, des incitations destinées aux usagers", a déclaré à Reuters la directrice financière, Erin Brewer.

Le bénéfice net de Lyft au deuxième trimestre, s’élevant à 50,3 millions de dollars, est resté en deçà des estimations de Wall Street, qui s’élevaient à environ 56 millions de dollars, selon les données de LSEG. Les dépenses marketing ont bondi de 68 %.

Le chiffre d’affaires a bondi de 16 % pour atteindre 1,84 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,81 milliard de dollars.

La Coupe du monde de football de la FIFA, qui s’est déroulée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a stimulé la demande au cours du deuxième trimestre, en particulier pour les trajets vers les aéroports et dans les villes hôtes.

Pour le troisième trimestre, la société prévoit des réservations brutes comprises entre 5,5 et 5,67 milliards de dollars, contre des prévisions de Wall Street de 5,57 milliards de dollars.

Lyft s’est efforcé d’améliorer sa croissance et sa rentabilité en orientant ses utilisateurs vers des services à plus forte valeur ajoutée, notamment les courses premium, les trajets vers les aéroports et les services de chauffeur, tout en développant ses activités en Europe via FreeNow by Lyft.

Un an après avoir finalisé l’acquisition de l’application européenne de VTC FreeNow, Lyft a déclaré que l’activité affichait de meilleurs résultats en croissance organique dans le cadre de son intégration à sa plateforme mondiale.

Les réservations brutes, qui mesurent la valeur totale des transactions sur sa plateforme, ont augmenté de 23 % pour atteindre le niveau record de 5,50 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin.

Les partenariats ont généré environ 30 % des trajets de covoiturage en Amérique du Nord au cours du trimestre, a indiqué Lyft, citant ses alliances avec DoorDash DASH.O et United Airlines UAL.O .