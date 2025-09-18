Lyft a payé 19,4 millions de dollars au New Jersey pour des erreurs de classification des conducteurs

Lyft LYFT.O a versé 19,4 millions de dollars au New Jersey après qu'un audit a révélé que la société de covoiturage avait mal classé plus de 100 000 conducteurs en tant qu'entrepreneurs indépendants, ont déclaré jeudi des responsables de l'État.

Des fonctionnaires, dont le procureur général du New Jersey Matthew Platkin, ont déclaré que Lyft avait effectué le paiement après avoir retiré sa demande d'audience pour examiner un audit de ses livres et registres de 2014 à 2017 par le département du travail et du développement de la main-d'œuvre de l'État.