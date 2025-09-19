L'Europe vue sur de faibles variations vers la fin d'une semaine marquée par les banques centrales (actualisé)

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations vendredi à l'ouverture après les gains enregistrés la veille dans un contexte d'assouplissement monétaire aux États-Unis, et alors que la semaine a été marquée par les décisions de certaines des banques centrales les plus importantes au monde.

Les contrats à terme signalent une ouverture en légère hausse pour le CAC 40 parisien (+0,19%), pour le Dax à Francfort (+0,16%) et en petite baisse pour le FTSE à Londres (-0,04%).

La politique monétaire a retenu toute l'attention des investisseurs cette semaine, avec la reprise des baisses de taux tant attendues de la part de la Réserve fédérale (Fed) aux États-Unis, qui ont permis à la Bourse de New York d'atteindre de nouveaux records et, de manière générale, stimulé les marchés d'actions.

Dernière sur l'agenda, la Banque du Japon (BoJ), a laissé vendredi ses taux d'intérêt inchangés, mais elle a annoncé également à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire qu'elle allait commencer à vendre ses actifs risqués, une mesure supplémentaire destinée à tourner la page de ses programmes massifs de stimulus.

Plus tôt dans la semaine, les banques centrales du Canada et de la Norvège ont réduit leurs taux d'intérêt, tandis que la Banque d'Angleterre (BoE) les a maintenus inchangés, comme prévu.

"Il est clair que personne n'a osé créer la surprise", note James Rossiter, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez TD Securities.

"L'incertitude persistante réduit clairement l'appétit pour le risque des décideurs politiques, même si nous nous attendons à ce que de nombreuses banques centrales procèdent à des baisses lors de leurs prochaines réunions", a-t-il ajouté.

La santé du marché du travail est source d'inquiétude aux États-Unis, même si, selon les données publiées jeudi, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage a diminué, inversant la tendance à la hausse observée la semaine précédente.

Dans le domaine politique, un rendez-vous important est prévu vendredi : Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping doivent s'entretenir par téléphone avec l'objectif de parvenir à un accord pour préserver les opérations de l'application TikTok aux Etats-Unis et d'apaiser les tensions entre les deux pays à propos du commerce.

Sur le front macroéconomique, les ventes au détail au Royaume-Uni ont progressé plus que prévu en août, de 0,5% sur le mois, a annoncé vendredi l'Office national de la statistique (ONS), tandis qu'en Allemagne, les prix à la production ont baissé plus que prévu en août, reculant de 2,2% sur un an.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi face à la perspective de nouvelles baisses des taux directeurs de la Réserve fédérale cette année et grâce également au secteur des semi-conducteurs après la décision de Nvidia d'investir 5 milliards de dollars dans son rival Intel.

Les trois grands indices ont fini à des records de clôture.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,27%, le S&P 500 a engrangé 0,48% et le Nasdaq Composite a gagné 0.94%.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a basculé dans le rouge (-0,56%) après que la Banque du Japon (BOJ) a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme prévu, mais avec deux votes dissidents en faveur d'une hausse et en annonçant au passage la vente de ses avoirs en fonds indiciels négociés en bourse (ETF).

Le Nikkei avait pris 1,2% plus tôt dans la séance pour atteindre un niveau record de 45.852,75 points, porté par la forte hausse des valeurs du secteur des semi-conducteurs, dans le sillage de Wall Street.

Les données ont par ailleurs montré que l'inflation sous-jacente du Japon s'est établie à 2,7% sur un an en août, soit le rythme le plus lent depuis neuf mois, même si elle reste supérieure à l'objectif de 2% fixé par la banque centrale.

En Chine, en attendant l'appel téléphonique prévu vendredi entre Donald Trump et Xi Jinping, l'indice composite de la Bourse de Shanghai perd 0,19% après ses gains initiaux et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,25%.

La Bourse de Hong Kong s'est retourné à la baisse et recule de 0,28%.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain progressent très légèrement vendredi, poursuivant les gains de la veille après la publication d'un indicateur du marché du travail plus solide que prévu, alors que les investisseurs continuent d'évaluer l'orientation de la politique monétaire de la Fed pour les mois à venir.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 3,1 points de base à 4,1351%. Le deux ans prend 1,2 points à 3,5799%.

En zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans progresse de 2,9 points de base à 2,7443%, tandis que celui de son homologue à deux ans prend 1,0 point de base à 2,0147%, soutenu par la perspective de dépenses en Allemagne, où le Bundestag approuvé jeudi le budget 2025 qui vise à stimuler l'économie et à renforcer la défense.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans gagne 3,4 points de base à 3,5487%.

Au Japon, le rendement des obligations souveraines à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis près de 17 ans après la décision de la BoJ et ressort à 1,642% vers 06h20 GMT.

CHANGES

Le dollar grappille 0,11% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,12% à 1,1772 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reclment légèrement vendredi en raison des inquiétudes concernant la demande en carburant aux États-Unis, après l'augmentation des stocks américains de distillats de 4 millions de barils, alors que le marché s'attendait à une hausse de 1 million.

Le Brent perd 0,21% à 67,30 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,33% à 63,36 dollars.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)