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LXP Industrial Trust accepte une offre de 5,2 milliards de dollars émanant de Brookfield et de CPP Investments
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 13:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution de l'action et de détails tout au long du texte)

LXP Industrial Trust LXP.N a accepté d'être racheté par Brookfield Asset Management et l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canadapour environ 5 ,2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en espèces, a annoncé lundi cette société d'investissement immobilier industriel.

L'action LXP a progressé de 4% en pré-ouverture.

Cette acquisition met en évidence la demande en entrepôts et en actifs logistiques, soutenue par la croissance du commerce électronique et la modernisation des chaînes d’approvisionnement des entreprises.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve de l’approbation des actionnaires.

Fusions / Acquisitions
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