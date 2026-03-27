LVMH visé par une enquête en Italie sur pratiques déloyales envers les mineurs

L'autorité italienne de la concurrence (AGMC) a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête sur LVMH Profumi e Cosmetici Italia, filiale du géant français du luxe LVMH.PA , Sephora Italia et Benefit Cosmetics, pour d'éventuelles pratiques commerciales déloyales liées à l'encouragement de l'usage de masques pour le visage, de sérums et de crèmes anti-âge chez les mineurs.

L'enquête porte sur à l'utilisation prématurée par ces groupes de cosmétiques de produits pour adultes chez les enfants et les adolescents, précise l'AGMC dans un communiqué.

"Ces pratiques s'inscrivent dans le cadre plus large de la 'cosmétixie', une obsession pour les soins de la peau chez les mineurs", ajoute l'AGMC.

(Rédigé par Augustin Turpin, rédigé par Benoit Van Overstraeten)