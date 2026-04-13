LVMH: ventes en recul au 1T, pénalisées notamment par la guerre au Moyen-Orient

Logo de LVMH, lors de la présentation des résultats annuels du groupe, Paris, le 26 janvier 2022 ( AFP / Stefano Rellandini )

Le numéro un mondial du luxe LVMH a publié lundi un chiffre d'affaires en repli de 6% au premier trimestre, pénalisé notamment par la guerre au Moyen-Orient, qui a fortement réduit ses ventes dans cette région.

De janvier à fin mars, le mastodonte français (Louis Vuitton, Dior, Moët Hennessy, Tiffany...) a enregistré 19,1 milliards d'euros de ventes, un chiffre inférieur à la moyenne des prévisions des analystes recueillies par FactSet, qui tablaient sur 19,3 milliards d'euros.

A taux de change et périmètre comparables, les ventes ont progressé de 1%, le conflit coûtant environ un point de croissance durant la période, précise l'entreprise, tout en notant l'effet défavorable marqué des effets de change, liés à l'euro fort.

"Dans un contexte géopolitique et économique particulièrement perturbé par le conflit au Moyen-Orient, LVMH reste vigilant mais néanmoins confiant en ce début d'année", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Il table sur un retour dans les magasins des clients dont les achats ont été différés.

Le groupe, qui a souffert - à l'instar de la plupart des entreprises du secteur du luxe - du ralentissement en Chine, évoque des tendances positives dans ce pays, mais aussi aux Etats-Unis.

Au Moyen-Orient, où LVMH réalise environ 6% de son activité, l'impact reste difficile à évaluer pour 2026 en fonction de la durée du conflit. Pour le seul mois de mars, il y a enregistré un repli de 3% de ses ventes.

La division mode et maroquinerie, (Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi...), de loin la division la plus importante en termes de revenus, est la plus concernée.

Ses ventes ont atteint 9,2 milliards d'euros de janvier à fin mars, soit un repli de 9% (-2% hors variations de change et de périmètre). Cela reste une petite amélioration par rapport au dernier trimestre de 2025.

Le groupe a fait état du succès des premiers produits de Jonathan Anderson, nommé l'an dernier directeur artistique de Dior, ainsi que d'une "excellente performance" de la marque Loro Piana au premier trimestre.

L'activité vins et spiritueux, très à la peine l'an dernier, a connu une amélioration avec des ventes en léger repli de 2% (+5% en croissance organique) à presque 1,3 milliard d'euros. Elles ont toutefois surtout bénéficié d'un effet de calendrier favorable pour le Nouvel an chinois.

La distribution sélective a vu ses ventes se replier de 3% (+4% en comparable) à 4 milliards d'euros, avec, selon LVMH, une croissance solide de l'enseigne Sephora dans toutes les régions, accompagnée par des gains de parts de marché.