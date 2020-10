Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH-Ventes en Asie (hors Japon) en hausse organique de 13% au T3 Reuters • 15/10/2020 à 18:00









15 octobre (Reuters) - * LVMH-LES VENTES EN ASIE HORS JAPON ONT PROGRESSÉ DE 13% EN DONNÉES ORGANIQUES AU T3 * LVMH-LES VENTES AUX USA ONT RECULÉ DE 4% AU T3 EN DONNÉES ORGANIQUES, BAISSE DE 24% EN EUROPE ET DE -17% AU JAPON (Rédaction de Paris)

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -2.23%