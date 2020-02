Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH va lever €9 mds sur les marchés obligataires pour l'achat de Tiffany Reuters • 05/02/2020 à 18:04









(Actualisé avec précisions) LONDRES, 5 février (Reuters) - LVMH LVMH.PA s'apprête à lever 9,3 milliards d'euros mercredi sur les marchés obligataires pour financer en partie l'acquisition du joaillier américain Tiffany TIF.N , a-t-on appris auprès d'un chef de file de l'opération. Le numéro un mondial du luxe a détaillé les termes d'une émission à hauteur de 7,5 milliards d'euros d'obligations libellées en euro à échéances diverses et d'une seconde émission libellée en livre sterling (1,55 milliards de livres, soit 1,8 milliard d'euros), a-t-il ajouté. Ces montants sont largement supérieurs à l'objectif minimal de 6 milliards d'euros communiqué plus tôt dans la journée aux marchés. Ce financement supplémentaire a été rendu possible par la forte demande, les investisseurs ayant soumis plus de 20 milliards d'euros d'ordre sur les tranches libellées en euro et plus de 3,65 milliards de livres sur les tranches en sterling, poursuit-on de même source. Pour l'une de ces émissions obligataires à taux fixe, un titre à quatre ans en euro, le taux a été fixé à 22 points de base au-dessus des mid-swaps, ou taux d'intérêts de référence offerts par le marché, soit un rendement de -0,07% sur la base de calculs effectués par Reuters. Plusieurs autres tranches de l'émission ont également des rendements très bas. L'obligation à la plus longue échéance - onze ans, en euros - devrait servir un rendement de 0,43%. Bank of America Merrill Lynch, Crédit agricole, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Natixis et Société Générale sont les banques coordinatrices de cette émission. LVMH a annoncé mardi que les actionnaires de Tiffany, réunis en assemblée extraordinaire, avaient approuvé "à une très large majorité" son offre de rachat. L'accord annoncé le 25 novembre dernier porte sur l'acquisition par LVMH des actions Tiffany à un prix de 135 dollars par action payable en numéraire, valorisant l'entreprise américaine à 14,7 milliards d'euros environ, soit 16,2 milliards de dollars. La finalisation de l'opération reste prévue pour le milieu de l'année sous réserve des "autorisations réglementaires et des autres conditions usuelles". (Abhinav Ramnarayan version française Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

