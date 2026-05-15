LVMH va céder la marque Marc Jacobs dans le cadre d'un accord impliquant WHP Global et G-III

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Le groupe de luxe français LVMH LVMH.PA a accepté de céder la marque Marc Jacobs dans le cadre d'un accord qui placera la marque de mode américaine sous la propriété conjointe de la société de gestion de marques WHP Global et de l'entreprise de confection G-III Apparel Group

GIII.O , ont annoncé jeudi les sociétés.

Après avoir racheté la marque à LVMH, WHP Global formera une coentreprise à parts égales avec G-III pour détenir la propriété intellectuelle de Marc Jacobs. G-III acquerra et gérera les activités opérationnelles mondiales de la marque, tandis que WHP se chargera de la gestion des opérations de licence.

Les conditions financières de la vente de LVMH à WHP n'ont pas été divulguées, mais les sociétés ont indiqué que la transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année.

G-III a déclaré qu'elle financerait son investissement d'environ 500 millions de dollars à l'aide de ses liquidités et d'emprunts dans le cadre de sa ligne de crédit renouvelable.

Le fondateur Marc Jacobs restera directeur artistique de la marque après la finalisation de la transaction, supervisant sa vision, ses collections de défilés et ses défilés de mode, selon le communiqué de WHP et LVMH. Fondée en 1984 par Marc Jacobs, la marque de mode est réputée pour ses créations éclectiques et audacieuses qui allient haute couture et style urbain. En 1997, LVMH a fait appel à Marc Jacobs pour diriger la marque Louis Vuitton et a acquis une participation dans la marque éponyme du créateur.

Reuters avait rapporté l'année dernière que la société dirigée par Bernard Arnault menait des discussions avec des acheteurs potentiels, notamment WHP Global et Authentic Brands Group, propriétaire de Reebok AUTH.N , en vue de la vente de Marc Jacobs. WHP Global a déclaré que Marc Jacobs deviendrait la pierre angulaire de son pôle de mode haut de gamme, qui comprend déjà des marques telles que Vera Wang, rag & bone et G-STAR. L'ajout de Marc Jacobs porterait le chiffre d'affaires mondial de WHP Global à plus de 9,5 milliards de dollars, a-t-elle précisé.