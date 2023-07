Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : une chute de -5% vers 808E qui plombe le CAC information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 14:55









(CercleFinance.com) - Malgré des profits record (+30% à 8,48MdsE) un chiffre d'affaire en hausse de +15%, LVMH suscitait des espérances encore plus stratosphériques et le titre subit une chute de -5% vers 808E qui plombe le CAC40 (retombé vers 7.270).

L'ouverture d'un 'gap' de rupture sous 653,3E valide un signal correctif qui pourrait prendre de l'ampleur sous les 2 prochains supports situés à 805,8E (des 1er et 8 juin) puis 775E (pour l'entame d'une vraie phase de baisse moyen terme vers 737E au minimum.





