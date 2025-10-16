 Aller au contenu principal
LVMH : UBS passe à l'Achat
information fournie par AOF 16/10/2025 à 11:06

(AOF) - UBS relève sa recommandation sur le titre LVMH passant de Neutre à l'Achat (avec un objectif de cours rehaussé de 513 à 680 euros. " Au cours des deux dernières années, nous sommes restés à l'écart de LVMH dans l'attente de signes d'un retour à une dynamique positive du bénéfice par action, qui, selon nous, est désormais de retour. Pendant cette période, les estimations pour 2025 ont été revues à la baisse d'environ 40%, les marges du groupe revenant à leurs niveaux d'avant la pandémie (BPA pour l'exercice 2025 de 21,2% contre 21,4% en 2019) ", explique le broker.

Face à contexte sectoriel qui reste complexe, UBS pense que les résultats du troisième trimestre de LVMH ont montré que les mesures prises par l'entreprise pour remettre sur les rails ses marques au sein de la division cruciale Mode & Maroquinerie portent leurs fruits.

" L'amélioration sous-jacente de la dynamique des ventes du géant du luxe entraînera à terme une reprise des marges et un retour de la dynamique du bénéfice par action, sur laquelle les actions du luxe ont tendance à se négocier ", souligne aussi le broker.

Points clés

- Leader mondial du luxe né en 1987, regroupant 75 maisons de luxe, dont 25 centenaires (Louis Vuitton, Moët Hennessy, leaders mondiaux, Dior, Céline, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Bulgari, TagHeuer, Tiffany…) ;

- Revenus de 87,4 Mds€ réalisés entre l’Europe pour 25%, les Etats-Unis pour 25%, le Japon pour 7% et le reste de l’Asie pour 31% ;

- Répartition équilibrée des activités entre les 2 métiers historiques (mode & maroquinerie pour 48%, vins & spiritueux pour 7%) puis la distribution sélective pour 21%, les montres & joaillerie pour 13% puis les parfums et cosmétiques ;

- Ambition très simple : accroître le leadership mondial ;

- Capital verrouillé par le groupe familial Arnault (47,8% du capital, directement et indirectement et les 2/3 des droits de vote), Bernard Arnault étant président-directeur général avec possibilité de le rester jusqu’à ses 85 ans;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- organisation décentralisée, intégration verticale, de l’approvisionnement aux canaux de distribution (DFS en Asie, Miami Cruise, Sephora et Le Bon Marché), pérennisation des savoir-faire, équilibre des activités et des implantations, synergies et sélectivité de la croissance externe ;

- alliance de distribution avec Diageo pour 25% dans les vins & spiritueux,

- rénovation du réseau de distribution de Tiffany, réalisée à 25 % en 2024,

- face aux tarifs douaniers, vers l’implantation de sites industriels aux Etats-Unis,

- innovation au service de 3 enjeux :

- attrait des talents : Institut des métiers d’excellence de la mode, programme DARE pour les innovations en interne, incubateur «LVMH Luxury Lab »,

- R&D dans la cosmétique (400 brevets et 5 centres de recherche), programme « HR New Deal » de fidélisation des collaborateurs,

- digitalisation des réseaux de distribution et expérience client ;

- Stratégie environnementale « LIFE 360 » pour 2030:

- engagement climat (trajectoire 100% d’’énergie renouvelable sur sites et en boutiques),

- circularité créative : écoconception à 100% des produits et recyclage des matières premières à 70%,

- traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement du coton, cuir…,

- biodiversité : certification de la préservation des écosystèmes en 2026, promotion de la polyculture et régénération de la flore et la faune sur 5 Mhas (3,8 en 2024) ;

- Rotation prudente du portefeuille avec des cessions de petites marques et l’acquisition du lunettier de luxe italien Marcolin et du joaillier Pedemonte ;

- Avancées dans le haut de gamme « outdoor » : prise de participation indirecte dans Moncler, savoir-vivre français -acquisition du restaurant « Chez l’ami Louis », partenariats dans la Formule 1 pour une nouvelle visibilité de l’horlogerie et la maroquinerie, séjour de luxe en voilier ou train sous la marque Orient Express ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 9,2 Mds€ face à 62,7 Mds de capitaux propres et 10,5 Mds€ d’autofinancement libre.

Défis

- Environnement fragile :

- hausse de l’épargne face aux tensions géopolitiques,

- forte exposition de la division Vins et Spiritueux (34 % des ventes réalisées aux Etats-Unis) à l’érection des droits de douane américains,

-impact négatif sur la division mode et maroquinerie de la faiblesse de la demande chinoise et du tourisme en Asie (30 % des achats de luxe effectués lors de voyages) ;

- Intégration du lunettier de luxe italien Marcolin et du joaillier Pedemonte ;

- Interrogation des analystes sur la force du levier opérationnel, notamment dans la mode et maroquinerie ;

- Après un recul de la marge opérationnelle au 1er semestre, ambition 2025 « de renforcer son avance sur le marché des produits de haute qualité » ;

- Dividende 2024 en hausse à 13 € et programme de rachat d’actions d’1 Md€ au plus.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2025 à 11:06:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

