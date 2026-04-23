LVMH tient son assemblée générale dans un contexte tendu par la guerre au Moyen-Orient

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le numéro un mondial du luxe LVMH tient jeudi son assemblée générale dans un contexte de marché assombri par la guerre au Moyen-Orient et sur fond de questions quant à la possible succession de Bernard Arnault.

Après au moins deux ans de ralentissement d'un secteur longtemps porté par la demande chinoise, la prudence pourrait rester le maître-mot lors du discours du PDG Bernard Arnault.

Car si l'an dernier le groupe français a dû gérer la question des droits de douane américains, il a encore démarré 2026 sur une note complexe.

L'entreprise (Louis Vuitton, Dior, Moët Hennessy, Tiffany...) a publié il y a quelques jours un repli des ventes de 6% au premier trimestre, pour une croissance à données comparables de 1%, inférieure aux attentes des analystes.

La guerre au Moyen-Orient, région qui pèse pour 6% des ventes de LVMH selon le cabinet Bernstein, lui a même coûté 1% de croissance, tout comme à son concurrent Kering.

La situation a pesé sur l'action: son cours a reculé de plus de 26% depuis le début de l'année. Lors de l'assemblée générale, LVMH proposera un dividende de 13 euros par action, à l'instar de l'exercice 2024.

Autre sujet qui sera particulièrement scruté et pourrait donner lieu à des questions de la part des actionnaires, la succession de Bernard Arnault. L'an dernier, LVMH a fait voter la modification de ses statuts, portant à 85 ans les limites d'âge du PDG.

Cette modification - plébiscitée à 99,18% - devait permettre au milliardaire alors âgé de 76 ans - il en a 77 aujourd'hui - de rester plus longtemps à la tête du numéro un mondial du luxe. Le patriarche n'a pas nommé de successeur à ce jour, mais ses cinq enfants travaillent tous pour le groupe et quatre sont au conseil d'administration. Deux d'entre eux, Antoine Arnault et Delphine Arnault, font désormais partie du comité exécutif.

Bernard Arnault et sa famille ont par ailleurs récemment augmenté leur participation dans le numéro un mondial du luxe, à 50,01% du capital, pour 65,94% des droits de vote.

L'année passée n'a pas été faste pour le groupe, lesté comme la plupart de ses concurrents par un repli du marché chinois, longtemps moteur du luxe. En 2025, le géant français a publié un bénéfice net en recul de 13% (à 10,9 milliards d'euros) pour des ventes en baisse de 5% à près de 81 milliards.

"2026 ne va pas être très simple non plus, mais une chose à la fois", avait déclaré son PDG lors de la présentation des résultats du groupe fin janvier. "A court terme, c'est très difficile de faire une prévision sérieuse."