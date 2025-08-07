 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LVMH: tente un rebond au-delà des 468E, bientôt le test des 470E
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 12:09

(Zonebourse.com) - LVMH tente un rebond au-delà des 468E mais va devoir effacer la MM50 qui gravite vers 470E puis refermer le 'gap' des 470,2E avant de renouer avec une dynamique plus haussière, le principal obstacle restant la résistance des 490E des 10 et 28 juillet dernier.
Sans oublier que chaque accès de faiblesse du $ peut renvoyer LVMH au contact du support des 460E.

LVMH
468,8000 EUR Euronext Paris +2,43%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

