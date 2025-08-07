LVMH: tente un rebond au-delà des 468E, bientôt le test des 470E
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 12:09
Sans oublier que chaque accès de faiblesse du $ peut renvoyer LVMH au contact du support des 460E.
|468,8000 EUR
|Euronext Paris
|+2,43%
