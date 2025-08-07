LVMH: tente un rebond au-delà des 468E, bientôt le test des 470E information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 12:09









(Zonebourse.com) - LVMH tente un rebond au-delà des 468E mais va devoir effacer la MM50 qui gravite vers 470E puis refermer le 'gap' des 470,2E avant de renouer avec une dynamique plus haussière, le principal obstacle restant la résistance des 490E des 10 et 28 juillet dernier.

Sans oublier que chaque accès de faiblesse du $ peut renvoyer LVMH au contact du support des 460E.





Valeurs associées LVMH 468,8000 EUR Euronext Paris +2,43%