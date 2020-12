Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH-Sephora ouvrira des points de vente sur 850 sites de Kohl's d'ici 2023 Reuters • 01/12/2020 à 17:23









1er décembre (Reuters) - L'enseigne de cosmétiques française Sephora, filiale de LVMH LVMH.PA , a annoncé mardi l'ouverture d'ici 2023 de points de vente dans 850 magasins de la chaîne américaine Kohl's KSS.N . Les 200 premiers emplacements devraient ouvrir à l'automne 2021, ont déclaré les deux groupes. À cette occasion, Sephora deviendrait le partenaire beauté exclusif du site internet de Kohl's. Le titre de la chaîne américaine de grands magasins grimpait de 14% en début de séance mardi à Wall Street. Le groupe américain Ulta Beauty ULTA.O a également conclu le mois dernier un accord pour ouvrir à travers le pays des boutiques dans de nombreux magasins du distributeur discount Target Corp TGT.N . Kohl's avait indiqué le mois dernier qu'il avait pour objectif d'au moins tripler ses ventes de produits de beauté, qui ont enregistré une croissance de près de 40% sur les cinq dernières années. (Praveen Paramasivam ; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +3.30% TARGET NYSE -0.73% ULTA BEAUTY NASDAQ +1.76%