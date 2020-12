Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: Sephora ouvrira des points de vente sur 850 sites de Kohl's d'ici 2023 Reuters • 01/12/2020 à 17:40









(Reuters) - L'enseigne de cosmétiques française Sephora, filiale de LVMH, a annoncé mardi l'ouverture d'ici 2023 de points de vente dans 850 magasins de la chaîne américaine Kohl's. Les 200 premiers emplacements devraient ouvrir à l'automne 2021, ont déclaré les deux groupes. À cette occasion, Sephora deviendrait le partenaire beauté exclusif du site internet de Kohl's. Le titre de la chaîne américaine de grands magasins grimpait de 14% en début de séance mardi à Wall Street. Le groupe américain Ulta Beauty a également conclu le mois dernier un accord pour ouvrir à travers le pays des boutiques dans de nombreux magasins du distributeur discount Target Corp. Kohl's avait indiqué le mois dernier qu'il avait pour objectif d'au moins tripler ses ventes de produits de beauté, qui ont enregistré une croissance de près de 40% sur les cinq dernières années. (Praveen Paramasivam ; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +3.30%